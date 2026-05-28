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Criança é encontrada em terreno baldio com sinais de maus-tratos na Capital

Menino de aproximadamente 1 a 2 anos foi localizado por trabalhadores em área de mata no bairro Los Angeles; Polícia investiga caso como abandono de incapaz

28 maio 2026 - 16h50Taynara Menezes
Sede da DEPCA, em Campo GrandeSede da DEPCA, em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

Uma criança de aproximadamente 1 a 2 anos foi encontrada na tarde desta terça-feira (27) em um terreno baldio na rua René Taham, no bairro Los Angeles, em Campo Grande. O menino foi localizado por um motorista de ônibus e um passageiro, que ouviram choro e gritos durante o trajeto de trabalhadores da região. Ao se aproximarem do local, encontraram a criança sozinha, vestindo apenas fralda, casaco e touca.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas não encontrou responsáveis nas proximidades e prestaram socorro imediato e acionaram a Polícia Militar. A criança foi levada até a base policial da região e, em seguida, encaminhada para atendimento na UPA Moreninhas.

Segundo a médica plantonista, a criança apresentava sinais aparentes de maus-tratos, incluindo lesões nos punhos, que podem indicar possível amarração, além de assaduras pelo corpo.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. Durante o registro da ocorrência, a polícia recebeu a informação de que outra equipe já atuava no atendimento de um desaparecimento infantil com características semelhantes na mesma região.

O caso foi registrado como abandono de incapaz e maus-tratos qualificado, e segue sob investigação para identificação dos responsáveis.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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