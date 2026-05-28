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PMR apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 111 mil em MS

Mercadoria de origem paraguaia era transportada em uma Saveiro abordada em Anaurilândia

28 maio 2026 - 11h38Vinicius Costa
Veículo e mercadorias foram apreendidosVeículo e mercadorias foram apreendidos   (Divulgação/PMR)

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta quarta-feira (27), uma carga de cigarros contrabandeados na rodovia MS-480, em Anaurilândia, em Mato Grosso do Sul. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 111 mil.

A apreensão ocorreu durante fiscalização no Posto Fiscal Ofaié, quando policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária abordaram uma VW/Saveiro com placas de Curitiba (PR). Durante vistoria no compartimento de carga, os militares encontraram 15 caixas fechadas com cigarros de origem paraguaia.

Segundo a polícia, foram contabilizados 985 pacotes de cigarros da marca Eight. O motorista afirmou que havia recebido o veículo carregado em Dourados e que acreditava transportar roupas que seriam entregues em Santo André (SP).

Após contato com a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, os envolvidos, o veículo e a mercadoria foram encaminhados para os procedimentos legais e lavratura do auto de prisão em flagrante.

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