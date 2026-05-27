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Polícia encontra cães sem água e comida e prende tutor em Campo Grande

Animais estavam magros, abatidos e em condições precárias de higiene

27 maio 2026 - 17h12Vinicius Costa
Cachorrinho foi maltratado pelo tutorCachorrinho foi maltratado pelo tutor   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 53 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (27) por maus-tratos contra três cachorros no bairro Seminário, em Campo Grande. A ação foi realizada pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

A investigação começou após denúncia recebida pela Polícia Civil. Durante diligências no imóvel, os policiais encontraram os animais em condições precárias de higiene, sem acesso à água e alimentação.

Segundo a Decat, os cães estavam magros e abatidos, indicando sinais de negligência e maus-tratos. O tutor foi detido no local e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

De acordo com a Polícia Civil, o crime é inafiançável na esfera policial, e o suspeito deverá passar por audiência de custódia.

A legislação prevê pena de até cinco anos de reclusão para casos de maus-tratos a animais, além da proibição de manter animais sob guarda.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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