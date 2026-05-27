Homem é esfaqueado após sair para comprar drogas em Campo Grande

Homem, de 33 anos, foi esfaqueado durante a madrugada desta quarta-feira (27), no Jardim Presidente, em Campo Grande. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada consciente para a Santa Casa.

Policiais da Força Tática foram acionados para atender uma denúncia de lesão corporal por arma branca. No local, encontraram a vítima com uma perfuração na região esquerda das costelas e sangramento.

Aos policiais, a vítima relatou que havia saído para comprar drogas quando foi atacada por outros usuários. Ele afirmou não conhecer os autores da agressão e disse não saber informar o local exato onde ocorreu o ataque.

Equipes do Samu, com apoio da USA 02, realizaram os primeiros atendimentos no local. O médico Jonas Lopes prestou socorro antes do encaminhamento da vítima para atendimento hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também