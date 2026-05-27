Trechos da LDO de 2026 voltam a valer após derrubada de vetos no Congresso

O Diário Oficial da União publicou nesta quarta-feira (27) a promulgação de trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 que haviam sido vetados anteriormente pela Presidência da República. A decisão foi tomada após o Congresso Nacional derrubar parte dos vetos e foi oficializada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Entre os dispositivos retomados está a autorização para priorização de investimentos em rodovias estaduais e municipais voltadas à integração de modais de transporte e ao escoamento da produção, além da malha hidroviária brasileira. A medida amplia as possibilidades de aplicação de recursos federais em obras de logística e infraestrutura.

Outro trecho promulgado estabelece que a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública com encargos ao beneficiário não será considerada infração à legislação eleitoral. A regra trata de situações envolvendo repasses e doações realizadas pelo poder público em período eleitoral.

A nova publicação também flexibiliza exigências para municípios de pequeno porte. Pela regra, cidades com até 65 mil habitantes poderão receber transferências de recursos, assinatura de convênios e doações de materiais e insumos mesmo sem situação regular de adimplência.

A LDO define as metas e prioridades do governo federal para o ano seguinte e serve de base para a elaboração do Orçamento da União. Os trechos agora promulgados passam a valer oficialmente após a publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira (27)

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