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Ministério manda recolher lote de azeite impróprio para o consumo

Produto da marca San Paolo continha mistura de óleos vegetais

26 maio 2026 - 18h12Taynara Menezes, com Agência Brasil
A empresa foi notificada pela Superintendência Federal de Agricultura em São PauloA empresa foi notificada pela Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo   (Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) identificou irregularidades no lote 260289 do azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo, considerado desclassificado e impróprio para consumo humano.

As análise das amostras coletadas confirmou a presença de mistura de outros óleos vegetais na composição do produto, caracterizando fraude. Com base no resultado laboratorial, a fiscalização determinou o recolhimento imediato do lote irregular.

Também foram identificadas irregularidades relacionadas à empresa responsável pela importação e comercialização do produto. O endereço e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) informados nos rótulos e nos documentos fiscais não foram localizados ou confirmados.

A empresa foi notificada pela Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo, mas não apresentou manifestação dentro do prazo e será autuada administrativamente.

“A comercialização do produto constitui infração grave, e os estabelecimentos que mantiverem os itens à venda poderão ser responsabilizados. O Ministério orienta os consumidores a interromperem imediatamente o uso do produto e solicitarem a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor”, informou a pasta.

A Agência Brasil não localizou o contato da empresa. 

Dicas

Segundo o Ministério da Agricultura, para evitar comprar um azeite fora dos critérios de conformidade, o consumidor deve seguir algumas orientações: 

Desconfie do preço (produtos com valores muito abaixo do praticado pelo mercado devem acender um alerta)

Confira a lista dos produtos irregulares já apreendidos em ações do Mapa

Fique atento às características da embalagem: o vidro deve ser escuro

Prefira produtos com a data de envaze mais recente

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