Polícia investiga ataque com agressões e aplicação de insulina em homem na Capital

Homem, de 40 anos, foi internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande após ser agredido dentro de casa, no bairro Parque dos Novos Estados, nesta terça-feira (26). A vítima sofreu um corte profundo no abdômen e chegou à unidade hospitalar com risco de morte.

A médica plantonista informou à polícia que o paciente apresentava quadro de parada cardíaca e precisou ser encaminhado para a área vermelha do hospital.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após a agressão registrada na Rua Barão de Grajaú. Horas depois, a Polícia Civil recebeu novas informações indicando que um grupo teria invadido a residência da vítima durante a manhã e passado a agredi-la fisicamente.

Conforme o registro policial, os suspeitos também teriam aplicado diversas injeções de insulina na vítima. Os militares do acreditam que a insulina provocou parada cardiorrespiratória da vítima.

Até o momento, não há suspeitos e nem a motivação para o fato. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

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