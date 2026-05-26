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PF mira esquema de contrabando de cigarros eletrônicos em Campo Grande

Grupo utilizava aplicativos de mensagens para negociar produtos ilegais

26 maio 2026 - 13h38Vinicius Costa
Polícia Federal faz nova operaçãoPolícia Federal faz nova operação   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Vapor Contumaz para combater um esquema de contrabando e comercialização de cigarros eletrônicos em Campo Grande. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de bens móveis e imóveis e a suspensão das atividades de uma empresa apontada como responsável por viabilizar o esquema criminoso.

Segundo a investigação, os envolvidos utilizavam uma empresa formal para comercializar produtos de origem estrangeira introduzidos irregularmente no país, o que pode configurar o crime de contrabando. A atuação do grupo, conforme a PF, ocorria de forma contínua e estruturada.

Para evitar fiscalização, as vendas eram feitas por aplicativos de mensagens, enquanto as entregas eram combinadas previamente com os compradores. A estratégia dificultava a identificação dos locais de armazenamento e distribuição dos produtos ilícitos.

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