Choque prende homem com pé de maconha e pistola em casa no Tijuca

Homem, de 24 anos, foi preso em flagrante no começo da tarde desta segunda-feira, dia 25, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante patrulhamento do Batalhão de Choque, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Os militares estavam passando pelo bairro, quando em determinado momento visualizaram um casal em uma motocicleta, com placas em desacordo com as normas de trânsito. Na abordagem, os policiais visualizaram, da área externa da residência do casal, uma planta semelhante à cannabis.

Questionado pela equipe, o homem confirmou se tratar de um pé de maconha. Em seguida, a esposa autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Durante as buscas, foram localizadas porções de maconha e cocaína no quarto do casal.

Os policiais também apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores com capacidade para 12 munições e um carregador com capacidade para 30 munições. Foram apreendidos 338 gramas de maconha e 23,1 gramas de cocaína.

Segundo a polícia, o homem assumiu ser proprietário da arma e dos entorpecentes. Ele possui antecedente criminal por tráfico de drogas e foi encaminhado para a delegacia de plantão, autuado em flagrante pelos dois delitos.

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