Menu
Menu Busca segunda, 25 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Polícia

Choque prende homem com pé de maconha e pistola em casa no Tijuca

Suspeito possui antecedente por tráfico de drogas

25 maio 2026 - 18h55Vinicius Costa
Arma, munições e o pé de maconha apreendidosArma, munições e o pé de maconha apreendidos   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Homem, de 24 anos, foi preso em flagrante no começo da tarde desta segunda-feira, dia 25, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante patrulhamento do Batalhão de Choque, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Os militares estavam passando pelo bairro, quando em determinado momento visualizaram um casal em uma motocicleta, com placas em desacordo com as normas de trânsito. Na abordagem, os policiais visualizaram, da área externa da residência do casal, uma planta semelhante à cannabis.

Questionado pela equipe, o homem confirmou se tratar de um pé de maconha. Em seguida, a esposa autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Durante as buscas, foram localizadas porções de maconha e cocaína no quarto do casal.

Os policiais também apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores com capacidade para 12 munições e um carregador com capacidade para 30 munições. Foram apreendidos 338 gramas de maconha e 23,1 gramas de cocaína.

Segundo a polícia, o homem assumiu ser proprietário da arma e dos entorpecentes. Ele possui antecedente criminal por tráfico de drogas e foi encaminhado para a delegacia de plantão, autuado em flagrante pelos dois delitos.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Tamandaré e Rua Tenente Lira
Polícia
Viatura da PM envolvida em acidente estava a caminho de tentativa de assalto na Capital
UPA Santa Mônica
Polícia
Discussão entre mulheres termina com uma esfaqueada na Nhanhá
Motoqueiro bateu na traseira da caminhão
Polícia
VÍDEO: Motociclista sofre fratura exposta ao bater em caminhão em Ivinhema
Homem cai de coqueiro de 8 metros de altura e fica ferido em Corumbá
Polícia
Homem cai de coqueiro de 8 metros de altura e fica ferido em Corumbá
Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Tamandaré e Rua Tenente Lira
Polícia
Viatura da PM que seguia para ocorrência é atingida por carro na Av. Tamandaré
Tudo aconteceu durante esse final de semana em Brasilândia e Três Lagoas
Polícia
Carga com 2 mil cigarros eletrônicos e iPhones é apreendida em rodovias de MS
Drogas, arma e até dinheiro foram apreendidos
Polícia
Dois homens são presos em flagrante por violência doméstica em Bataguassu
Caixa de som recuperada pela polícia
Polícia
Caixa de som de R$ 2 mil furtada é recuperada após 'rolo' em Batayporã
Viatura da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) -
Cidade
Condenado por roubo de moto em serviço, GCM é demitido em Campo Grande
Divulgação / PMMS
Polícia
Mulher é agredida com pedaço de madeira por duas adolescentes em Rio Brilhante

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Presidente Lula segue em agenda internacional
Política
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho