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Discussão entre mulheres termina com uma esfaqueada na Nhanhá

Vítima precisou ser transportada para a UPA Santa Mônica

25 maio 2026 - 18h23Vinicius Costa
UPA Santa MônicaUPA Santa Mônica   (Reprodução/Google)

Jovem, de 24 anos, foi esfaqueada ao menos duas vezes no braço direito após uma discussão com a suspeita dos golpes, de 19 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 25, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

A vítima não informou o motivo da discussão, apenas que a agressora utilizou uma faca e desferiu vários golpes contra ela, mas apenas dois atingiram o braço direito, na região do punho, causando cortes de 3 centímetros de dimensão.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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