Discussão entre mulheres termina com uma esfaqueada na Nhanhá

Jovem, de 24 anos, foi esfaqueada ao menos duas vezes no braço direito após uma discussão com a suspeita dos golpes, de 19 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 25, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.
A vítima não informou o motivo da discussão, apenas que a agressora utilizou uma faca e desferiu vários golpes contra ela, mas apenas dois atingiram o braço direito, na região do punho, causando cortes de 3 centímetros de dimensão.
Segundo consta no boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Choque prende homem com pé de maconha e pistola em casa no Tijuca
Polícia
Viatura da PM envolvida em acidente estava a caminho de tentativa de assalto na Capital
Polícia
VÍDEO: Motociclista sofre fratura exposta ao bater em caminhão em Ivinhema
Polícia
Homem cai de coqueiro de 8 metros de altura e fica ferido em Corumbá
Polícia
Viatura da PM que seguia para ocorrência é atingida por carro na Av. Tamandaré
Polícia
Carga com 2 mil cigarros eletrônicos e iPhones é apreendida em rodovias de MS
Polícia
Dois homens são presos em flagrante por violência doméstica em Bataguassu
Polícia
Caixa de som de R$ 2 mil furtada é recuperada após 'rolo' em Batayporã
Cidade
Condenado por roubo de moto em serviço, GCM é demitido em Campo Grande
Polícia