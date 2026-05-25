Carga com 2 mil cigarros eletrônicos e iPhones é apreendida em rodovias de MS

O fim de semana foi movimentado para a Polícia Rodoviária Federal que aprendeu uma carga de 2 mil cigarros eletrônicos, celulares iPhone, perfumes, relógios e até simulacros de pistola durante fiscalizações em rodovias de Mato Grosso do Sul.

A maior ocorrência aconteceu em Brasilândia, nesta sexta-feira (22), depois que quatro veículos foram flagrados trafegando em alta velocidade. Após acompanhamento tático, um GM Meriva foi interceptado.

Dentro do carro, os policiais encontraram milhares de cigarros eletrônicos, 50 simulacros de pistola, além de perfumes, relógios e eletrônicos de origem estrangeira.

Já em Três Lagoas, na noite de quinta-feira (21), outro veículo foi abordado transportando 13 aparelhos iPhone e diversos relógios sem documentação fiscal.

Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal. As autoridades investigam a origem e o destino dos produtos.

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