Menu
Menu Busca segunda, 25 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Polícia

Carga com 2 mil cigarros eletrônicos e iPhones é apreendida em rodovias de MS

Produtos estrangeiros sem documentação fiscal foram encontrados em veículos abordados no interior do Estado

25 maio 2026 - 15h51Taynara Menezes
Tudo aconteceu durante esse final de semana em Brasilândia e Três LagoasTudo aconteceu durante esse final de semana em Brasilândia e Três Lagoas   (Foto: Divulgação)

O fim de semana foi movimentado para a Polícia Rodoviária Federal que aprendeu uma carga de 2 mil cigarros eletrônicos, celulares iPhone, perfumes, relógios e até simulacros de pistola durante fiscalizações em rodovias de Mato Grosso do Sul.

A maior ocorrência aconteceu em Brasilândia, nesta sexta-feira (22), depois que quatro veículos foram flagrados trafegando em alta velocidade. Após acompanhamento tático, um GM Meriva foi interceptado.

Dentro do carro, os policiais encontraram milhares de cigarros eletrônicos, 50 simulacros de pistola, além de perfumes, relógios e eletrônicos de origem estrangeira.

Já em Três Lagoas, na noite de quinta-feira (21), outro veículo foi abordado transportando 13 aparelhos iPhone e diversos relógios sem documentação fiscal.

Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal. As autoridades investigam a origem e o destino dos produtos.

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arma, munições e o pé de maconha apreendidos
Polícia
Choque prende homem com pé de maconha e pistola em casa no Tijuca
Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Tamandaré e Rua Tenente Lira
Polícia
Viatura da PM envolvida em acidente estava a caminho de tentativa de assalto na Capital
UPA Santa Mônica
Polícia
Discussão entre mulheres termina com uma esfaqueada na Nhanhá
Motoqueiro bateu na traseira da caminhão
Polícia
VÍDEO: Motociclista sofre fratura exposta ao bater em caminhão em Ivinhema
Homem cai de coqueiro de 8 metros de altura e fica ferido em Corumbá
Polícia
Homem cai de coqueiro de 8 metros de altura e fica ferido em Corumbá
Acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Tamandaré e Rua Tenente Lira
Polícia
Viatura da PM que seguia para ocorrência é atingida por carro na Av. Tamandaré
Drogas, arma e até dinheiro foram apreendidos
Polícia
Dois homens são presos em flagrante por violência doméstica em Bataguassu
Caixa de som recuperada pela polícia
Polícia
Caixa de som de R$ 2 mil furtada é recuperada após 'rolo' em Batayporã
Viatura da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) -
Cidade
Condenado por roubo de moto em serviço, GCM é demitido em Campo Grande
Divulgação / PMMS
Polícia
Mulher é agredida com pedaço de madeira por duas adolescentes em Rio Brilhante

Mais Lidas

Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Júri de homem acusado de matar esposa e filha terá segurança reforçada em Campo Grande
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Presidente Lula segue em agenda internacional
Política
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho