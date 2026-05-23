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Comportamento

Com câncer terminal, advogado promove "velório em vida" ressignificando a despedida na Capital

Após avanço da doença, Tiago Pitthan decidiu transformar a dor em uma celebração aberta ao público, com música e encontro entre amigos e familiares

23 maio 2026 - 14h50Taynara Menezes
Thiago descobriu a doença em 2024, ano passado o câncer avançou e veio a notícia que não teria curaThiago descobriu a doença em 2024, ano passado o câncer avançou e veio a notícia que não teria cura   (Foto: Reprodução)

Diagnosticado com câncer de estômago em 2024, o advogado e turismólogo Tiago Martins Pitthan, de 49 anos, decidiu transformar a própria despedida em um encontro marcado por música, afeto e presença. No próximo dia 30 de maio, ele realiza em Campo Grande o evento “Velório em Vida – A Despedida do Bom Sujeito”.

Durante mais de um ano, a doença seguiu sem grandes impactos na rotina. No entanto, no fim de 2025, o câncer avançou, atingiu os pulmões e passou a provocar limitações físicas mais severas.

“Eu tenho câncer, mas o câncer não me tem”, afirmou Tiago.

A ideia do “velório em vida” surgiu após ele decidir que queria viver esse momento ao lado das pessoas próximas, diferente de uma despedida tradicional. “Se meus amigos vão se reunir por minha causa, eu quero estar lá. Não quero ser só um corpo dentro de uma caixa fazendo figuração”, disse.

Inicialmente pensado para amigos e familiares, o encontro ganhou repercussão nas redes sociais e acabou aberto ao público. A entrada será gratuita, com contribuição voluntária destinada aos custos do evento e do tratamento.

A programação começa às 15h e reúne atrações musicais de diferentes estilos, entre elas Miralonso MPB, Caos na Madeira, Punk e os Malditos, DJ Samambaia, Coquetel Blue e Cassino Boogi.

“A morte só vai acontecer um dia. Em todos os outros, a gente tem a vida. E a vida presta”, declarou.

Serviço

Evento: Velório em Vida – A Despedida do Bom Sujeito

Data: 30 de maio de 2026

Horário: A partir das 15h

Local: Clube dos Canalhas

Endereço: Rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário, em Campo Grande

Entrada gratuita, com contribuição voluntária na portaria.

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