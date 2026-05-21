Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS

O Grupo Pereira abriu 134 vagas em Mato Grosso do Sul para a nova função de promotor integrado, criada para atuar no abastecimento e organização de produtos nas unidades do Fort Atacadista e Supermercados Comper. Ao todo, são 676 oportunidades abertas no país.

A nova função será responsável por acompanhar a exposição dos produtos nas lojas, controlar preços, garantir reposição nas prateleiras e contribuir para aumentar a visibilidade das marcas nos pontos de venda. Segundo a empresa, o objetivo é reforçar a estratégia de abastecimento e melhorar a experiência dos consumidores nas unidades.

As vagas não exigem experiência anterior e também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD). O Grupo Pereira busca candidatos com perfil organizado, disposição para aprender e disponibilidade para atuação nas lojas.

Além do salário, os contratados poderão receber adicional de assiduidade e ajuda de custo, benefícios que juntos podem chegar a R$ 1,5 mil mensais. A empresa também oferece vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano odontológico, convênio com o Sesc, descontos no Vuon Card e acesso à Universidade Corporativa.

A seleção será realizada nos dias 25 e 26 de maio, na Central de Vagas do Grupo Pereira, localizada na Rua Brilhante, nº 1880, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, das 7h às 19h. Também haverá recrutamento nas lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo.



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