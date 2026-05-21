Menu
Menu Busca quinta, 21 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS

Grupo Pereira busca promotores integrados para atuação em abastecimento e exposição de produtos

21 maio 2026 - 11h23Sarah Chaves    atualizado em 21/05/2026 às 13h18
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Grupo Pereira abriu 134 vagas em Mato Grosso do Sul para a nova função de promotor integrado, criada para atuar no abastecimento e organização de produtos nas unidades do Fort Atacadista e Supermercados Comper. Ao todo, são 676 oportunidades abertas no país.

A nova função será responsável por acompanhar a exposição dos produtos nas lojas, controlar preços, garantir reposição nas prateleiras e contribuir para aumentar a visibilidade das marcas nos pontos de venda. Segundo a empresa, o objetivo é reforçar a estratégia de abastecimento e melhorar a experiência dos consumidores nas unidades.

As vagas não exigem experiência anterior e também são destinadas a pessoas com deficiência (PCD). O Grupo Pereira busca candidatos com perfil organizado, disposição para aprender e disponibilidade para atuação nas lojas.

Além do salário, os contratados poderão receber adicional de assiduidade e ajuda de custo, benefícios que juntos podem chegar a R$ 1,5 mil mensais. A empresa também oferece vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano odontológico, convênio com o Sesc, descontos no Vuon Card e acesso à Universidade Corporativa.

A seleção será realizada nos dias 25 e 26 de maio, na Central de Vagas do Grupo Pereira, localizada na Rua Brilhante, nº 1880, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande, das 7h às 19h. Também haverá recrutamento nas lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Sarah Chaves
Cidade
Unidade móvel leva vacina contra gripe ao novo estacionamento da ALEMS
Tapa-buraco - Foto: Ilustrativa
Cidade
Vereador sugere chamar exército e presos para conter buraqueira em Campo Grande
MPMS rejeita transferência de idosos de abrigo para hotel social em Bela Vista
Cidade
MPMS rejeita transferência de idosos de abrigo para hotel social em Bela Vista
Moto da vítima sobrevivente - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Motorista que atropelou motoqueiro após 'briga no trânsito' enfrenta júri em Campo Grande
Câmera flagrou o acidente - Foto: Reprodução
Polícia
AGORA: Foragido por causar morte no trânsito em Campo Grande é preso pela PM
Carros de auto-escola
Cidade
Primeira habilitação em MS passa a exigir exame toxicológico para categorias A e B
Organizada pela SAD, a campanha integra um conjunto de iniciativas voltadas ao bem-estar
Cidade
'Seu Abraço Aquece' arrecada mais de 192 mil peças em MS
A ação ocorre das 8h às 13h.
Cidade
Ainda dá tempo de doar: 'Todos em Ação' será ponto de arrecadação de agasalhos no Tarumã
Réu, Adriano Ribeiro durante - Foto: Vinícius Santos
Justiça
Pega 67 anos de prisão homem acusado de matar três pessoas queimadas no Colúmbia
Ação contou com apoio das autoridades
Cidade
MS registra quase 3 mil fraudes de energia nos primeiros meses de 2026

Mais Lidas

Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande