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Justiça

Garcete toma posse no TRE-MS e cita confiança nas urnas eletrônicas

Magistrado atuará como membro titular da Corte Eleitoral de Mato Grosso do Sul

21 maio 2026 - 11h11Sarah Chaves
Juiz Carlos Alberto Garcete de AlmeidaJuiz Carlos Alberto Garcete de Almeida   (TRE-MS)

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida tomou posse nesta semana como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), na classe de juiz de direito. A cerimônia foi realizada no plenário da Corte, em Campo Grande.

Durante o discurso, Garcete destacou a atuação da Justiça Eleitoral e afirmou que o sistema eleitoral brasileiro é confiável. “O processo eleitoral brasileiro é seguro, transparente e consolidado historicamente. As urnas eletrônicas são patrimônio nacional”, declarou.

O magistrado também afirmou que pretende atuar com foco na segurança jurídica e na condução das eleições de 2026. Ele retorna ao TRE-MS após passagens por diferentes zonas eleitorais do Estado.

A saudação em nome do tribunal foi feita pelo juiz membro Flávio Saad Peron, que mencionou a experiência do novo integrante da Corte e os desafios do próximo processo eleitoral.

Natural de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida ingressou na magistratura em 1999 e atualmente é titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

Ao longo da carreira, atuou em comarcas e zonas eleitorais de Mato Grosso do Sul, além de exercer funções auxiliares na Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Em 2018, presidiu a Comissão de Auditoria do Funcionamento das Urnas Eletrônicas no TRE-MS.

Garcete é mestre em Direito Constitucional pela PUC-RJ, doutor em Direito Processual Penal pela PUC-SP e pós-doutor em Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa.
 

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Energisa Michel - Maio26

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