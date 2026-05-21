Cadeia de Paranaíba ganha parlatório para atendimento reservado entre advogados e detentos

A cadeia pública de Paranaíba passou a contar com um parlatório destinado ao atendimento reservado entre advogados e clientes no sistema prisional. A inauguração da estrutura ocorreu na quarta-feira (20) e foi acompanhada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS).

O espaço foi criado para garantir um atendimento mais adequado, reservado e com melhores condições para o exercício da advocacia dentro da unidade prisional. Durante a inauguração, Luiz Rene, Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, destacou a importância do diálogo entre as instituições e afirmou que a nova estrutura representa um avanço no sistema penitenciário estadual.

“Temos problemas pontuais e reivindicações locais, mas tudo é tratado com diálogo e respeito. Quero parabenizar não apenas pela obra, mas pelo que ela representa neste momento de transformação da Agepen em Mato Grosso do Sul, em um cenário desafiador, com aumento da população carcerária. Destaco também a interlocução com a sociedade e a atenção à advocacia”, afirmou.

A presidente da Subseção local, Daniela Peres Carósio, ressaltou o impacto da estrutura para a efetivação da justiça. “É uma satisfação estarmos trabalhando pela sociedade e pela advocacia. A OAB/MS não atua apenas em defesa da classe, mas também cumpre um papel social. A inauguração desses parlatórios representa mais do que um espaço físico, simboliza a efetivação da justiça, garantida pela Constituição, e o esforço conjunto entre advocacia, Defensoria, Ministério Público e demais instituições”, destacou.

O diretor-geral da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, enfatizou a importância da advocacia dentro do sistema prisional. “A atuação do Advogado é fundamental como guardião das garantias constitucionais. Ele equilibra a relação entre o Estado e a pessoa privada de liberdade. Esse trabalho contribui para a dignidade e para a correta aplicação da lei dentro do sistema penitenciário”, disse.

Já o secretário-executivo da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro, destacou que o novo espaço garante melhores condições para o exercício profissional. “Estamos inaugurando o parlatório da OAB/MS para garantir que os advogados possam atender seus clientes com mais dignidade, em um ambiente adequado, reservado e que permita o pleno exercício da profissão”, afirmou.

Delegacia - Também na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba foi inaugurado um espaço destinado ao atendimento da advocacia. A estrutura foi criada para garantir melhores condições de trabalho aos advogados, fortalecendo o exercício da profissão dentro das unidades policiais e oferecendo mais estrutura para os atendimentos realizados no local.

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