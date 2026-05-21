TRE-MS confirma troca de cadeiras e João César assume vaga na Assembleia

A retotalização dos votos das eleições de 2022, realizada na manhã desta quinta-feira (21) pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), confirmou a troca de cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Com a nova contagem, o deputado estadual Neno Razuk (PL), que recebeu 17.023 votos, perde a vaga para João César Mattogrosso (PSDB), primeiro suplente tucano que teve 11.650 votos no pleito.

A mudança ocorre após a exclusão dos votos de Raquelle Trutis do cálculo eleitoral, o que alterou a distribuição das sobras partidárias.

Antes da retotalização, o presidente estadual do PSDB e deputado estadual Pedro Caravina já afirmava que as contas feitas pelo partido indicavam a conquista da vaga pelos tucanos.

Ao JD1 Notícias, João César Mattogrosso afirmou que pretende assumir o mandato e destacou o compromisso com os eleitores. “Não posso abrir mão. Afinal, aqueles que acreditaram o voto em 2022 para mim, com toda certeza, esperam que a gente exerça nossos mandatos”, declarou.

Durante entrevista coletiva, o juiz auxiliar da presidência do TRE-MS, Luiz Felipe, explicou que o tribunal já prepara a comunicação oficial à Assembleia Legislativa e a diplomação do novo deputado.

Segundo o magistrado, o documento será enviado “o mais rápido possível”, mas a definição sobre posse e substituição do parlamentar dependerá do regimento interno da Assembleia Legislativa. O TRE-MS informou ainda que não há prazo fixado em lei para o cumprimento da mudança, embora o processo de comunicação deva ocorrer nos próximos dias.

A decisão é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, confirmada pelo TSE após análise de recursos. Já na disputa para deputado federal, apesar da anulação dos votos do candidato do PL, não houve mudança entre os eleitos, apenas na suplência.

O deputado estadual, Coronel David comentou que o partido chegou a ingressar com uma ação judicial, mas soube na manhã desta quinta-feira (21), que não teve sucesso na tramitação. "Recebo a notícia com tristeza porque a gente perde uma cadeira e o partido sofre esse prejuízo. Mas nós vamos trabalhar duro para recompor a base".

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