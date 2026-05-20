'Zero impacto ambiental', diz Gerson Claro ao entregar estacionamento vertical da ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, inaugurou na manhã desta quarta-feira (20) o novo estacionamento de visitantes do Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo estadual. Batizado de “Deputado Amarildo Cruz”, o espaço passa a ser o primeiro estacionamento vertical do Parque dos Poderes.

Durante a solenidade, Gerson destacou que a obra foi planejada com foco em sustentabilidade, acessibilidade e modernização da estrutura da Casa de Leis, chegando a afirmar que o projeto foi executado com “zero impacto ambiental”.

“Hoje, inauguramos um novo conceito no coração do Estado do Pantanal... Um espaço pensado para acolher melhor quem chega à casa do povo e, ao mesmo tempo, celebrarmos a trajetória dessa instituição que há 45 anos ajuda a construir a história do nosso Estado. A inauguração do novo estacionamento, deputado Amarildo Cruz, representa mais do que a entrega de uma obra. Representa a respeito das pessoas, cuidado com o patrimônio público e compromisso com o futuro”, destacou Gerson Claro.

O parlamentar também afirmou que o novo espaço acompanha o crescimento do Estado e as necessidades da população. “Esta é uma estrutura planejada com olhar para a sustentabilidade, para a acessibilidade, para a modernização da Assembleia Legislativa, acompanhando o crescimento do Mato Grosso do Sul e as necessidades da população. Nós temos buscado construir uma Assembleia cada vez mais aberta, democrática e próxima da sociedade. Uma casa que receba bem o cidadão, que ofereça melhores condições de acesso e que esteja preparada para servir as próximas gerações”.

Gerson ainda citou dificuldades enfrentadas principalmente por idosos em dias de grande movimento na Casa de Leis, “Hoje, 90% está sendo atendido aqui”, afirmou.

Autoridades presentes

O evento reuniu diversas autoridades, entre elas o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que elogiou a modernização da estrutura da Assembleia Legislativa.

“Essa atitude, presidente Gerson, de ampliar a Assembleia, preparar a Assembleia, talvez para os próximos 20, 30 anos, eu não tenho dúvida nenhuma que reflete um pouco de todo o ambiente que a gente vive no Mato Grosso do Sul e não poderia ser diferente iniciar esse processo de modernização das nossas estruturas pela Assembleia Legislativa, pela casa do povo sul-mato-grossense”, declarou Riedel.

Quem também comentou a obra foi o deputado constituinte Londres Machado, atualmente em seu 14º mandato. “Você realmente atacou uma obra séria, porque a reclamação é que largava o carro longe, vinha pra cá, pessoas idosas, não tinham condições. E hoje nós estamos inaugurando aqui, parabéns pra você pela coragem”, disse Londres Machado ao elogiar Gerson Claro.

Livro sobre os 45 anos da ALEMS

Eronildo Barbosa durante assinatura de autógrafos - Foto: Vitor Kramer

Durante a solenidade também foi lançado o livro “Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul – Estado do Pantanal – 45 anos”, escrito por Eronildo Barbosa Lima.

A obra reúne, em quase 450 páginas, fatos históricos relacionados à criação de Mato Grosso do Sul e à trajetória do Parlamento estadual. Segundo o autor, ele teve liberdade total para desenvolver o material.

“Uma coisa que eu queria muito socializar aqui com vocês foi a liberdade que eu tive para fazer este livro. Ninguém pediu, interrompeu, ninguém.”

Eronildo também explicou que o primeiro capítulo aborda o processo histórico da formação do sul do antigo Mato Grosso.

“O livro está dividido em 16 capítulos, e o primeiro capítulo eu acho muito interessante, porque ele trata da formação histórica do sul do Mato Grosso, ou seja, como se deu a formação econômica e política da região sul e quais foram os elementos que contribuíram para que, efetivamente, se conquistasse”, destacou.

Obra amplia vagas e aposta em modelo sustentável

O novo estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul faz parte do processo de modernização da Casa de Leis, iniciado em 2018, e amplia de forma significativa a capacidade de atendimento ao público.

Com o novo espaço, o número de vagas destinadas a visitantes e servidores mais que dobra, passando de 250 para 600 vagas.

Orçada em R$ 34 milhões, a obra foi planejada com foco na sustentabilidade e na redução dos impactos ambientais. O estacionamento foi construído em modelo vertical, considerado mais ecológico por otimizar o uso da área já existente.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura da ALEMS, também foi elaborado um plano de manejo para as árvores que precisaram ser realocadas durante a execução da obra, além do compromisso de replantio de espécies nativas no local.

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