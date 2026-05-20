Após morte de fisioteperauta, cardiologista é mantido preso por 'excesso' de armas

O médico cardiologista João Jasbik Neto, de 71 anos, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na manhã desta quarta-feira, dia 20, após passar por audiência de custódia, em Campo Grande.

A defesa do profissional, feita pelo advogado José Belga Assis Trad, informou que foi levado em consideração o 'excesso de armas' encontradas na chácara onde ocorreu a morte da companheira, a fisioterapeuta Fabíola Marcotti, de 51 anos, nesta segunda-feira, dia 18, na Chácara dos Poderes.

Em nota divulgada na manhã desta terça-feira, dia 19, a defesa explicou que além de ser preso com posse irregular de arma de fogo, Jasbik foi autuado também por fraude processual.

"Apesar do luto e do sofrimento de que padece neste momento, o Dr. João Jasbik se colocou à inteira disposição da autoridade policial, prestando todos os esclarecimentos", diz trecho da nota.

A Polícia Civil continua investigando o caso mesmo com o registro do boletim de ocorrência apontando um suicídio. Além de Jasbik, outros dois homens foram presos por fraude processual, sendo o caseiro e um ex-funcionário do médico.

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