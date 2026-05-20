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Motociclista morre dois dias após grave acidente de trânsito em Três Lagoas

Vítima estava internada na UTI desde domingo após sofrer traumatismo craniano grave

20 maio 2026 - 09h40Vinicius Costa

Willian Matheus Neves Rolon Rezende, de 26 anos, morreu nesta terça-feira (19) no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, após complicações causadas por um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (17).

O jovem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o acidente, que envolveu uma motocicleta e um automóvel. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo.

Segundo informações médicas, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave e múltiplas lesões provocadas pelo impacto da colisão. Apesar do atendimento intensivo, não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil, responsável pela investigação do caso.

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