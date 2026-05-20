Motociclista morre dois dias após grave acidente de trânsito em Três Lagoas

Willian Matheus Neves Rolon Rezende, de 26 anos, morreu nesta terça-feira (19) no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, após complicações causadas por um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (17).
O jovem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o acidente, que envolveu uma motocicleta e um automóvel. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo.
Segundo informações médicas, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave e múltiplas lesões provocadas pelo impacto da colisão. Apesar do atendimento intensivo, não resistiu aos ferimentos.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil, responsável pela investigação do caso.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Morre segunda vítima de acidente entre moto e carro em São Gabriel do Oeste
Polícia
Dez dias após acidente, motoentregador morre em hospital de Aquidauana
Polícia
Acidente entre carro e carreta 'trava' percurso da Avenida Cônsul Assaf
Polícia
VÍDEO: Policiais do Choque salvam recém-nascido engasgado em Aparecida do Taboado
Polícia
Idoso é atingido por SUV em acidente em cruzamento do Nova Lima
Polícia
Suspeito de homicídio no Pantanal é preso após operação aérea da Polícia Civil
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande
Polícia
Corpo de bebê encontrado em lixeira segue no IML em Ponta Porã
Polícia
Após morte de fisioteperauta, cardiologista é mantido preso por 'excesso' de armas
Polícia