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Foragido por homicídio é preso com drogas em Costa Rica

Policiais apreenderam cocaína, maconha e balança de precisão durante a ação

19 maio 2026 - 15h55Vinicius Costa
Drogas apreendidas na ação que terminou na prisão do foragidoDrogas apreendidas na ação que terminou na prisão do foragido   (Divulgação/PCMS)

Uma ação conjunta entre policiais do Garras, da Polícia Civil de Costa Rica e da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 21 anos procurado por homicídio qualificado no Estado de Mato Grosso. A captura ocorreu nesta segunda-feira (18), em Costa Rica.

O foragido estava escondido em um imóvel na região central da cidade. Durante as investigações, os agentes também receberam informações de que o local estaria sendo utilizado para armazenamento e comercialização de drogas.

As equipes foram até o endereço e localizaram o investigado. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Mato Grosso.

Durante as buscas no imóvel, os policiais apreenderam 17 porções de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 172 gramas, além de nove porções de maconha, com aproximadamente 234 gramas. Uma balança de precisão também foi encontrada no local.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também teve cumprido o mandado de prisão por homicídio qualificado. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

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