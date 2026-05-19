Jovem é preso com 700 kg de maconha após perseguição e tiros em Nova Alvorada do Sul

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde de segunda-feira (18), em Nova Alvorada do Sul, após ser flagrado pela Polícia Militar transportando quase 700 quilos de maconha em um carro com registro criminal. O caso envolveu perseguição policial e disparos durante a tentativa de abordagem.

Conforme divulgado pelo 15º Batalhão da PMMS, a equipe retornava de uma escolta de presos no município de Rio Brilhante, quando visualizou um veículo Renault Kardian, de cor cinza, atravessando em alta velocidade um bloqueio de “Pare e Siga” na BR-163.

Segundo a corporação, a atitude do motorista colocou em risco trabalhadores que atuavam na pista e outros usuários da rodovia. Diante da suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento tático por cerca de 20 quilômetros, seguindo até as proximidades da base da Polícia Rodoviária Federal, na BR-267.

Ainda conforme a PMMS, durante a tentativa de abordagem, o condutor ignorou as ordens de parada e continuou fugindo. Para conter a situação e reduzir o risco a terceiros, os militares efetuaram disparo contra um dos pneus traseiros do veículo.

Após a interceptação, os policiais constataram que o automóvel utilizava placas clonadas e possuía registro de furto/roubo. Durante a vistoria, foram encontrados aproximadamente 699,6 quilos de substância análoga à maconha no interior do carro.

O jovem, o veículo e toda a droga apreendida foram encaminhados para as providências cabíveis. Em nota, a Polícia Militar destacou que segue atuando “com firmeza, profissionalismo e dedicação no combate à criminalidade em todo o Estado”.

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