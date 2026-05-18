Caminhonete furtada em MG é recuperada após perseguição em MS

Uma caminhonete Toyota SW4 com registro de furto em Minas Gerais foi recuperada por policiais do DOF nesta sexta-feira (15), em Laguna Carapã. O motorista do veículo conseguiu fugir após perseguição na região da MS-379.

A abordagem ocorreu durante bloqueio policial próximo à ponte do Rio Dourados. Segundo o DOF, o condutor ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade por uma estrada vicinal.

Após cerca de três quilômetros de acompanhamento tático, o suspeito jogou o veículo contra a viatura policial, abandonou a caminhonete e correu em direção a uma plantação de milho.

Durante vistoria, os policiais constataram que a SW4 havia sido furtada no dia 8 de março deste ano, em São Tomé das Letras, em Minas Gerais.

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