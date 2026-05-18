MS bate recorde e abre mais de 1,5 mil empresas em abril, revela Jucems

Mato Grosso do Sul registrou 1.558 novas empresas em abril, o melhor resultado já contabilizado para o mês desde o início da série histórica da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). O desempenho reforça o ritmo de expansão da atividade econômica no Estado, que já soma 6.364 novas empresas abertas apenas nos quatro primeiros meses do ano.

O setor de Serviços segue como principal motor desse crescimento, concentrando 1.173 registros em abril. Em seguida aparecem o Comércio, com 342 novas empresas, e a Indústria, com 43.

No acumulado do ano, os Serviços também lideram com 4.114 registros, seguidos pelo Comércio (2.078) e pela Indústria (172), consolidando a predominância do setor na geração de novos negócios formais no Estado.

Entre os subsetores com maior número de registros estão atividades ligadas a representação comercial e agentes do comércio de veículos automotores, além de serviços de escritório e apoio administrativo, holdings não financeiras, atividades médicas ambulatoriais, promoção de vendas e consultorias empresariais.

O resultado indica um cenário de fortalecimento do empreendedorismo em Mato Grosso do Sul e aponta tendência de manutenção do crescimento ao longo do ano, com possibilidade de novo recorde de abertura de empresas formais no Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também