Menu
Menu Busca segunda, 18 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Economia

MS bate recorde e abre mais de 1,5 mil empresas em abril, revela Jucems

Estado já soma 6,3 mil novos negócios no ano e pode fechar 2026 com novo recorde de investimentos formais

18 maio 2026 - 16h49Taynara Menezes

Mato Grosso do Sul registrou 1.558 novas empresas em abril, o melhor resultado já contabilizado para o mês desde o início da série histórica da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). O desempenho reforça o ritmo de expansão da atividade econômica no Estado, que já soma 6.364 novas empresas abertas apenas nos quatro primeiros meses do ano.

O setor de Serviços segue como principal motor desse crescimento, concentrando 1.173 registros em abril. Em seguida aparecem o Comércio, com 342 novas empresas, e a Indústria, com 43.

No acumulado do ano, os Serviços também lideram com 4.114 registros, seguidos pelo Comércio (2.078) e pela Indústria (172), consolidando a predominância do setor na geração de novos negócios formais no Estado.

Entre os subsetores com maior número de registros estão atividades ligadas a representação comercial e agentes do comércio de veículos automotores, além de serviços de escritório e apoio administrativo, holdings não financeiras, atividades médicas ambulatoriais, promoção de vendas e consultorias empresariais.

O resultado indica um cenário de fortalecimento do empreendedorismo em Mato Grosso do Sul e aponta tendência de manutenção do crescimento ao longo do ano, com possibilidade de novo recorde de abertura de empresas formais no Estado.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Financiamento de carros e motos cresce 11,8% em abril
Economia
Financiamento de carros e motos cresce 11,8% em abril
Fachada Banco Central
Economia
Mercado projeta inflação de 4,92% em 2026
Bolsa Família é pago mais um mês
Economia
Caixa inicia pagamento das parcelas do Bolsa Família de maio
Foto: Divulgação/Ceasa-MS
Economia
Melão espanhol lidera variação de preços na Ceasa/MS com queda de 13%
Caixa já renegociou R$ 820 milhões no novo Desenrola Brasil
Economia
Caixa já renegociou R$ 820 milhões no novo Desenrola Brasil
O setor de serviços liderou a criação de vagas no mês
Economia
Setor de serviços recua 1,2% em março, diz IBGE
Foto: Divulgação
Economia
Suzano e Sesi promovem semana de segurança e saúde no trabalho em Ribas
Revogação da taxa das blusinhas corrige distorções, diz Amobitec
Economia
Revogação da taxa das blusinhas corrige distorções, diz Amobitec
Na prática, o governo vai devolver às refinarias e aos importadores parte dos tributos federais
Economia
Governo cria subsídio de até R$ 0,89 para segurar preço da gasolina
Sul-mato-grossenses devem gastar R$ 356 milhões no Dia dos Namorados
Economia
Sul-mato-grossenses devem gastar R$ 356 milhões no Dia dos Namorados

Mais Lidas

Arma apreendida - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Motoqueiro abre fogo em conveniência e mata menino de 2 anos no Jardim Noroeste
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Divulgação / BPChoque / PMMS
Polícia
Morto em confronto com o Choque atraía vítimas pelo Marketplace para roubar motos
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas