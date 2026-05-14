Suzano e Sesi promovem semana de segurança e saúde no trabalho em Ribas

A Suzano realizou, em parceria com o Sesi, a SIPAT Rural (SIPATR) na unidade de Ribas do Rio Pardo, com foco em segurança no trabalho e saúde dos trabalhadores das operações florestais. O evento ocorreu durante quatro dias e registrou mais de 2,8 mil atendimentos. Atualmente, as operações florestais da empresa em Mato Grosso do Sul envolvem cerca de 5 mil trabalhadores.

A programação contou com atendimentos odontológicos em unidade móvel, atividades sobre percepção de risco, experiências com realidade virtual e demonstrações da metodologia educacional da Escola Sesi. Os trabalhadores participaram de um circuito com estandes temáticos voltados à saúde, segurança e educação.

Segundo o gerente executivo de Logística Florestal da Suzano, Gustavo Henning, a proposta foi aproximar as orientações de segurança da rotina dos trabalhadores. “A operação florestal envolve deslocamentos, atividades em campo e uma rotina dinâmica, o que torna a cultura de segurança ainda mais importante. A SIPATR foi pensada justamente para aproximar esse tema do dia a dia das equipes, de forma prática, acessível e participativa”, afirmou.

O superintendente regional do Sesi, Régis Borges, afirmou que as atividades incluíram ações sobre trânsito seguro e demonstrações de robótica. Durante a programação cultural, os trabalhadores participaram de uma pintura coletiva que foi concluída ao vivo por um artista plástico e permanece exposta na recepção da empresa.

A realização da SIPATR ocorre no contexto da expansão industrial de Ribas do Rio Pardo após a instalação da fábrica de celulose da Suzano. O município recebeu mais de R$ 22 bilhões em investimentos privados ligados ao empreendimento.

Segundo dados apresentados pela empresa, o pagamento de salários movimenta mais de R$ 390 milhões por ano na economia local. O município também ampliou o volume de exportações, passando de menos de US$ 50 milhões para mais de US$ 1,25 bilhão no último ano.



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