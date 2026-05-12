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Economia

Dia dos Namorados deve movimentar mais de R$ 356 milhões em MS e impulsionar comércio e serviços

Data segue entre as mais importantes do varejo, com maior concentração de compras em lojas físicas e foco em presentes e experiências

12 maio 2026 - 18h52Taynara Menezes
Entre os itens mais procurados estão perfumes e cosméticos (20%), roupas (9%) e calçados (9%)Entre os itens mais procurados estão perfumes e cosméticos (20%), roupas (9%) e calçados (9%)   (Foto: Divulgação/PMCG)

O Dia dos Namorados deve aquecer a economia de Mato Grosso do Sul em 2026, com uma movimentação estimada em R$ 356,79 milhões, somando compras de presentes e comemorações. Os dados são da Pesquisa de Intenção de Consumo do IPF-MS em parceria com o Sebrae/MS.

Do total previsto, R$ 192,14 milhões devem ser destinados à compra de presentes, enquanto R$ 164,66 milhões devem ser gastos em comemorações, como jantares, passeios e viagens. O gasto médio por consumidor ficou em R$ 543,47.

O levantamento mostra que 44,33% dos entrevistados pretendem presentear na data, enquanto 42,78% afirmaram que irão comemorar o Dia dos Namorados.

O cenário reforça o impacto direto da data no comércio e no setor de serviços, especialmente em lojas físicas, que seguem como principal canal de compra para 75,70% dos consumidores. O centro das cidades aparece como principal destino de compras, citado por 66,10% dos entrevistados.

Entre os itens mais procurados estão perfumes e cosméticos (20%), roupas (9%) e calçados (9%). Já nas comemorações, restaurantes, bares e lanchonetes lideram a preferência, com 62,27% das intenções.

Para a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, o comportamento do consumidor mostra cautela, mas mantém a relevância da data. “Ainda assim, o consumidor continua priorizando a celebração, seja com presentes ou comemorações, o que mantém o comércio e o setor de serviços aquecidos”, avalia.

O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, destaca que a força das lojas físicas segue determinante. “Quase 76% das pessoas que pretendem presentear querem comprar presencialmente”, afirma.

O estudo aponta ainda que benefícios no pagamento à vista e parcelamento no cartão seguem como fatores decisivos na escolha de compra, reforçando a importância de estratégias comerciais para o período.

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