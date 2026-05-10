Menu
Menu Busca domingo, 10 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Temperaturas podem ficar abaixo dos 4°C em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo

Massa de ar frio avança pelo Estado, provoca queda acentuada nos termômetros e pode trazer chuva em algumas regiões

10 maio 2026 - 08h30Taynara Menezes
Frio vem para derrubar as temperaturas mínimas em MSFrio vem para derrubar as temperaturas mínimas em MS   (Fábio Vieira/Metrópoles)

Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma queda brusca nas temperaturas a partir deste domingo (10), com cidades da região sul registrando mínimas próximas dos 4°C. Em Ponta Porã, os termômetros devem variar entre 6°C e 15°C, enquanto Dourados e Iguatemi devem ter mínima de 7°C. Já em Campo Grande, a previsão indica mínima de 9°C.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o domingo ainda terá possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, principalmente em cidades das regiões pantaneira, centro-norte e nordeste do Estado, como Corumbá, Aquidauana, Coxim e Camapuã.

Na Capital, Campo Grande, as temperaturas ficam entre 9°C e 15°C. Em Aquidauana, a previsão varia entre 10°C e 18°C, enquanto Corumbá deve registrar mínima de 12°C e máxima de 19°C.

Na região norte, Coxim e Camapuã devem ter mínimas de 12°C, com máximas entre 17°C e 20°C. Já no bolsão, Paranaíba deve registrar temperaturas entre 13°C e 19°C, enquanto Três Lagoas varia entre 13°C e 15°C, com possibilidade de chuva.

Na região leste, Anaurilândia deve ter temperaturas entre 8°C e 18°C. Em Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, os termômetros variam entre 10°C e 19°C.

A previsão aponta que o tempo firme deve predominar a partir de segunda-feira (11), favorecido pelo avanço da alta pressão pós-frontal, deixando o clima mais seco e estável em grande parte do Estado.

Além do frio intenso, há possibilidade de formação de nevoeiros durante o amanhecer. Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas acima dos 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tempo nublado e chuvoso em Campo Grande
Clima
Sábado deve ser chuvoso e temperaturas caem para menos de 10°C em MS
Primeira frente fria do ano acende alerta para risco de hipotermia em bovinos em MS
Clima
Primeira frente fria do ano acende alerta para risco de hipotermia em bovinos em MS
Clima ficará ameno com a passagem da frente fria
Clima
Defesa Civil emite alerta para frio intenso, tempestade e granizo em MS
Clima em Campo Grande amanheceu com bastante nuvens
Clima
Clima muda nesta sexta-feira com frente fria e MS deverá ter tempestades
Frente fria traz risco de chuvas intensas e queda de temperatura em MS; confira dicas de segurança
Clima
Frente fria traz risco de chuvas intensas e queda de temperatura em MS; confira dicas de segurança
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Frente fria chega nesta quinta e deve trazer tempestades para MS
Frente fria vai trazer chuva para todo país
Clima
Frente fria provoca chuvas intensas em grande parte do país
Céu azul com poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Calor e umidade baixa permanecem nesta quarta-feira em MS
Tempo seguirá aberto, com sol e calor em Campo Grande
Clima
Terça deve ter tempo seco e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul
Sol e poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Semana começa com calor, mas MS vive expectativa de frio de 9°C

Mais Lidas

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Local do crime - Foto: Brenda Assis
Justiça
Por assassinato a tiros no bairro Moreninha, réu é condenado a 16 anos de prisão