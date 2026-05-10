Temperaturas podem ficar abaixo dos 4°C em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo

Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma queda brusca nas temperaturas a partir deste domingo (10), com cidades da região sul registrando mínimas próximas dos 4°C. Em Ponta Porã, os termômetros devem variar entre 6°C e 15°C, enquanto Dourados e Iguatemi devem ter mínima de 7°C. Já em Campo Grande, a previsão indica mínima de 9°C.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o domingo ainda terá possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, principalmente em cidades das regiões pantaneira, centro-norte e nordeste do Estado, como Corumbá, Aquidauana, Coxim e Camapuã.

Na Capital, Campo Grande, as temperaturas ficam entre 9°C e 15°C. Em Aquidauana, a previsão varia entre 10°C e 18°C, enquanto Corumbá deve registrar mínima de 12°C e máxima de 19°C.

Na região norte, Coxim e Camapuã devem ter mínimas de 12°C, com máximas entre 17°C e 20°C. Já no bolsão, Paranaíba deve registrar temperaturas entre 13°C e 19°C, enquanto Três Lagoas varia entre 13°C e 15°C, com possibilidade de chuva.

Na região leste, Anaurilândia deve ter temperaturas entre 8°C e 18°C. Em Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, os termômetros variam entre 10°C e 19°C.

A previsão aponta que o tempo firme deve predominar a partir de segunda-feira (11), favorecido pelo avanço da alta pressão pós-frontal, deixando o clima mais seco e estável em grande parte do Estado.

Além do frio intenso, há possibilidade de formação de nevoeiros durante o amanhecer. Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas acima dos 60 km/h.

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