Mesmo com frio, domingo terá feiras, festas e programação especial para o Dia das mães

As baixas temperaturas previstas para este domingo (10) não devem afastar os campo-grandenses da programação de lazer e cultura espalhada pela Capital. A agenda reúne feira cultural, almoço especial de Dia das Mães, shows e a tradicional Festa de São Benedito, com opções gratuitas e ao ar livre ao longo do dia.
DOMINGO
Feira do Panamá – A edição especial dedicada às mães reúne artesanato, moda criativa, gastronomia e atrações culturais com apresentações musicais e dança.
Hora: 9h às 15h
Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144
Entrada: gratuita
MS+Underground – O evento celebra o Dia das Mães e a classe trabalhadora com shows de bandas locais, feira de expositores, gastronomia, brechós e bar com preços acessíveis.
Hora: 16h às 22h
Local: Praça Cuiabá
Entrada: gratuita
107ª Festa de São Benedito – A tradicional festa da Comunidade Tia Eva mantém viva a devoção com programação religiosa e cultural, além de show de Daran Junior nesta edição.
Hora: 19h
Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273
Entrada: gratuita
Galeto do Dia das Mães – Clube Estoril – O almoço especial em comemoração ao Dia das Mães terá música ao vivo e programação voltada para reunir as famílias.
Hora: 12h
Local: Clube Estoril
Entrada: R$ 50Reportar Erro