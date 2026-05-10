Mesmo com frio, domingo terá feiras, festas e programação especial para o Dia das mães

As baixas temperaturas previstas para este domingo (10) não devem afastar os campo-grandenses da programação de lazer e cultura espalhada pela Capital. A agenda reúne feira cultural, almoço especial de Dia das Mães, shows e a tradicional Festa de São Benedito, com opções gratuitas e ao ar livre ao longo do dia.

DOMINGO

Feira do Panamá – A edição especial dedicada às mães reúne artesanato, moda criativa, gastronomia e atrações culturais com apresentações musicais e dança.

Hora: 9h às 15h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144

Entrada: gratuita

MS+Underground – O evento celebra o Dia das Mães e a classe trabalhadora com shows de bandas locais, feira de expositores, gastronomia, brechós e bar com preços acessíveis.

Hora: 16h às 22h

Local: Praça Cuiabá

Entrada: gratuita

107ª Festa de São Benedito – A tradicional festa da Comunidade Tia Eva mantém viva a devoção com programação religiosa e cultural, além de show de Daran Junior nesta edição.

Hora: 19h

Local: Comunidade Tia Eva – R. Eva Maria de Jesus, 273

Entrada: gratuita

Galeto do Dia das Mães – Clube Estoril – O almoço especial em comemoração ao Dia das Mães terá música ao vivo e programação voltada para reunir as famílias.

Hora: 12h

Local: Clube Estoril

Entrada: R$ 50

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