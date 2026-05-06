Feira Literária de Bonito anuncia atrações da edição de 10 anos

Bonito lançou na noite de segunda-feira (4) a programação da 10ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB), que será realizada entre os dias 7 e 12 de julho, na Praça da Liberdade. O evento terá como tema “Literatura, linguagens, histórias e memórias” e contará com oficinas, debates, apresentações culturais, concursos e encontros com escritores.

A programação inclui o 4º concurso de redação para estudantes da rede municipal, oficinas para mediadores de leitura, debates sobre literatura indígena e feminina sul-mato-grossense, além de atividades culturais como teatro, música e contação de histórias. A sessão “Dedo de Prosa” deve reunir cerca de 40 autores ao longo dos cinco dias de feira.

Durante o lançamento, o idealizador da FLIB, Carlos Porto, afirmou que a feira passou a ter papel permanente na formação de leitores em Bonito. “Nesses 10 anos, buscamos aprimorar nosso projeto em direção a um objetivo maior: contribuir para a formação da comunidade de leitores de Bonito. A Feira Literária deixou de ser apenas um evento cultural e passou a ser um projeto estratégico para o acesso ao livro e a promoção da leitura”, disse.

Entre os autores confirmados estão Sergio Vaz, Daniel Munduruku, Oscar Nakasato, Mariana Salomão Carrara, Ana Martins Marques e Kaio Ramos. A programação musical terá shows gratuitos de Jorge Vercillo e Sandra de Sá.

Criada em 2015, a FLIB passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul em 2025. Neste ano, a feira prestará homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor Luciano Serafim, que morreu em 2025.



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