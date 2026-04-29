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Cultura

Feirinha Casa Hub antecipa feriado com cultura e música em Campo Grande

Evento gratuito reúne cerca de 30 expositores e programação musical em edição especial na quinta-feira (30), na Capital

29 abril 2026 - 16h50Taynara Menezes
Feirinha HubFeirinha Hub   (Foto: Divulgação)

A véspera do feriado do Dia do Trabalhador promete ser de movimento e lazer em Campo Grande. A 4ª edição da Feirinha Casa Hub acontece no dia 30 de abril (quinta-feira), antecipando a programação e reunindo cultura, gastronomia, artesanato e música ao vivo em um único espaço.

O evento, que tradicionalmente ocorre na última sexta-feira do mês, será realizado excepcionalmente na quinta-feira, oferecendo ao público uma opção de lazer para iniciar o feriadão. A entrada é gratuita.

Com cerca de 30 expositores, a feira se consolida como vitrine da economia criativa local, reunindo produtos artesanais, opções gastronômicas e iniciativas de empreendedores da cidade. A proposta é fortalecer o comércio local e ampliar o espaço de circulação da produção regional.

A programação musical da noite fica por conta do cantor Helder, que apresenta um repertório com mix de pop e sertanejo, criando um ambiente descontraído para o público.

Para o diretor da Hub, Pedro Naciff, o evento já se firmou como uma ação que vai além do entretenimento, contribuindo para o fortalecimento cultural da Capital e para a valorização de talentos locais.

Além das atrações da feira, o público também poderá conhecer os decorados dos empreendimentos da Hub, localizados no Jardim Veraneio, próximos ao Parque dos Poderes.

Com clima familiar e programação diversificada, a Feirinha Casa Hub chega à sua quarta edição reforçando seu papel como espaço de encontro, convivência e incentivo à cultura em Campo Grande.

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