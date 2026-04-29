Condenado é capturado pela Polícia Civil após descumprir condições em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta quarta-feira (29), um homem condenado por crime previsto no Código Penal, em Eldorado. A ação foi realizada por equipes da delegacia do município em cumprimento a mandado judicial.

A ordem de prisão foi expedida pela Vara de Execução Penal do Interior após o condenado descumprir condições estabelecidas durante o cumprimento da pena. Com base nas informações levantadas, os investigadores conseguiram localizar o suspeito e efetuar a captura.

De acordo com a Polícia Civil, a medida tem como base a regressão cautelar de regime, aplicada quando há violação das regras impostas pela Justiça ao apenado. Nesses casos, o condenado pode retornar a um regime mais severo de cumprimento de pena.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário. Não foram divulgados detalhes sobre o crime pelo qual ele foi condenado.

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