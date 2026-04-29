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Trânsito

Rodovias de MS recebem reforço em manutenção durante feriado

Concessionária antecipa serviços em trechos das BRs e MSs para melhorar a segurança e a trafegabilidade no aumento de fluxo

29 abril 2026 - 18h27Taynara Menezes
As frentes de trabalho foram distribuídas em pontos estratégicos das rodoviasAs frentes de trabalho foram distribuídas em pontos estratégicos das rodovias   (Foto: Divulgação)

Com a proximidade do feriado, a Caminhos da Celulose intensificou a programação de serviços de manutenção e conservação em trechos das BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395 em Mato Grosso do Sul.

As frentes de trabalho foram distribuídas em pontos estratégicos das rodovias, com ações que incluem limpeza de drenagem, roçada, revitalização de sinalização horizontal, manutenção de obras e reparos emergenciais. O objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade e reforçar a segurança viária em um período de maior movimento nas estradas.

Segundo a concessionária, o cronograma foi antecipado para concentrar intervenções em trechos de maior circulação de veículos, garantindo mais segurança, conforto e fluidez aos motoristas.

Durante os trabalhos, a orientação é que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização temporária e reduzam a velocidade, especialmente em áreas com operação de sistema siga e pare.

As intervenções integram ações contínuas de conservação e manutenção ao longo da malha rodoviária concedida no estado. O cronograma completo da semana com os trechos que terão intervenção podem ser conferidos neste link: https://caminhosdacelulose.com.br/boletins/ 

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