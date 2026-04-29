Menu
Menu Busca quarta, 29 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Justiça

Supremo chega a 1,4 mil condenados pelos atos golpistas

Mais de 400 foram condenados a um ano de prisão

29 abril 2026 - 18h40Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na ArgentinaAcusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina   (Rprodução/Estadão)

O Supremo Tribunal Federal (STF) chegou ao patamar de 1.402 condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As penas estão divididas da seguinte forma:

  • 431 - penas de prisão
  • 419 - penas alternativas
  • 552 - acordos de não persecução penal.

O balanço sobre o andamento dos processos foi divulgado nesta quarta-feira (29) pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

De acordo com o levantamento, o maior grupo de condenados é formado por 404 réus, que receberam penas de um ano de prisão, número equivalente a 28,82% do total de condenações. Em seguida, foram registradas 213 condenações a 14 anos de prisão, representando 15,19% do total.

A pena mais alta foi aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, único condenado a 27 anos e três meses de prisão.

O balanço também mostra que 190 acusados estão presos, sendo 169 que já tiveram as penas definitivas executadas e 21 prisões provisórias.

Núcleos - No ano passado, a Primeira Turma da Corte teve 21 sessões para julgar os núcleos crucial, estratégico, executores e de desinformação, formados por investigados ligados a Bolsonaro.

O julgamento terminou com 29 condenações de réus e 2 absolvições. 

Na sexta-feira (24), Alexandre de Moraes encerrou a execução definitiva das penas dos condenados pela trama golpista.

As prisões foram completadas após o ministro determinar a execução das condenações dos cinco condenados do Núcleo 2, o último grupo que estava pendente. Os réus que pertencem aos núcleos 1, 3 e 4 já tiveram as prisões determinadas.

8 de janeiro - Os ataques antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 marcaram um dos episódios mais graves contra as instituições brasileiras, quando grupos de manifestantes invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Motivados pelo inconformismo com o resultado das eleições presidenciais de 2022, os extremistas depredaram  patrimônio histórico e artístico nacional, em uma tentativa de instigar um golpe de Estado e interromper a ordem democrática.

Desde o ocorrido, o Poder Judiciário tem atuado na responsabilização dos envolvidos, desde os executores diretos até os financiadores e mentores intelectuais da tentativa de golpe. A investigação, conduzida sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no STF, desmembrou as condutas em diferentes núcleos de atuação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homicídio aconteceu na Vila Piratininga
Justiça
TJ mantém prisão de 'Tchunay' por envolvimento em assassinato brutal em Campo Grande
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJ nega absolvição e mantém 23 anos de prisão para homem por estupro em Bataguassu
Ele foi assassinado no meio da rua
Justiça
Julgamento de acusado de matar homem a tiros no Los Angeles é adiado
Divulgação
Polícia
Procurado por homicídio no estado de Mato Grosso é preso em distrito de Rio Brilhante
Projeto segue para sanção do Lula
Justiça
Senado aprova cadastro de condenados por violência contra mulher
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
Loja de utilidades é condenada a pagar R$ 5,1 mil após abordagem indevida a cliente na Capital
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Justiça
TSE celebra 30 anos da urna eletrônica com evento aberto ao público em Brasília
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Justiça nega soltar motorista acusado de acidente que matou criança e idosa na Capital
Prova Enade
Oportunidade
TJMS oferece oportunidade de estágio para acadêmicos de Direito em Glória de Dourados
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia

Mais Lidas

Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano