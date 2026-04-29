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Saúde

Baixa adesão à vacina contra chikungunya preocupa autoridades em Dourados

Campanha de imunização registra pouca procura mesmo com alta circulação do vírus e casos confirmados da doença

29 abril 2026 - 18h55Taynara Menezes
Nos dois primeiros dias da campanha, apenas 397 pessoas procuraram as unidades de saúde Nos dois primeiros dias da campanha, apenas 397 pessoas procuraram as unidades de saúde   (Foto: Divulgação )

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) da Prefeitura de Dourados alertou nesta quarta-feira (29) para a baixa adesão à vacinação contra a chikungunya no município, tanto na área urbana quanto na Reserva Indígena.

Nos dois primeiros dias da campanha, apenas 397 pessoas procuraram as unidades de saúde na área urbana e 80 doses foram aplicadas nas aldeias Bororó e Jaguapiru.

O secretário municipal de Saúde e coordenador-geral do COE, Marcio Figueiredo, classifica como altamente preocupante a baixa procura neste início de campanha de vacinação. “O Informe Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira revela um cenário de circulação intensa do vírus, com 7.208 notificações para Chikungunya, 5.195 casos prováveis, 2.676 casos confirmados, 2.013 casos descartados e 2.519 casos em investigação”, explica o secretário.

“Na Reserva Indígena o quadro é igualmente grave, com 3.066 notificações, com 2.427 casos prováveis, 1.708 casos confirmados, 639 casos descartados e 719 casos em investigação”, completa Márcio Figueiredo.

O município já registrou 8 mortes relacionadas à doença, além de outros óbitos sob investigação. Atualmente, há oscilação de internações entre 32 e 40 pacientes por dia em hospitais da cidade.

Diante da baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização, que faz parte das estratégias de enfrentamento da epidemia. A campanha inclui ação especial em formato drive-thru no feriado de 1º de maio, na Prefeitura de Dourados.

A vacina é destinada a pessoas entre 18 e 60 anos, com restrições para gestantes, lactantes e pacientes com determinadas condições de saúde, conforme orientação do Ministério da Saúde.

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