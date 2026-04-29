Baixa adesão à vacina contra chikungunya preocupa autoridades em Dourados

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) da Prefeitura de Dourados alertou nesta quarta-feira (29) para a baixa adesão à vacinação contra a chikungunya no município, tanto na área urbana quanto na Reserva Indígena.

Nos dois primeiros dias da campanha, apenas 397 pessoas procuraram as unidades de saúde na área urbana e 80 doses foram aplicadas nas aldeias Bororó e Jaguapiru.

O secretário municipal de Saúde e coordenador-geral do COE, Marcio Figueiredo, classifica como altamente preocupante a baixa procura neste início de campanha de vacinação. “O Informe Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira revela um cenário de circulação intensa do vírus, com 7.208 notificações para Chikungunya, 5.195 casos prováveis, 2.676 casos confirmados, 2.013 casos descartados e 2.519 casos em investigação”, explica o secretário.

“Na Reserva Indígena o quadro é igualmente grave, com 3.066 notificações, com 2.427 casos prováveis, 1.708 casos confirmados, 639 casos descartados e 719 casos em investigação”, completa Márcio Figueiredo.

O município já registrou 8 mortes relacionadas à doença, além de outros óbitos sob investigação. Atualmente, há oscilação de internações entre 32 e 40 pacientes por dia em hospitais da cidade.

Diante da baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização, que faz parte das estratégias de enfrentamento da epidemia. A campanha inclui ação especial em formato drive-thru no feriado de 1º de maio, na Prefeitura de Dourados.

A vacina é destinada a pessoas entre 18 e 60 anos, com restrições para gestantes, lactantes e pacientes com determinadas condições de saúde, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também