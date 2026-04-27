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Saúde

MS lidera vacinação no Brasil e mantém nota máxima pelo 2º ano seguido

Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas em 2025, Estado alcança 1º lugar em ranking nacional e reforça estratégias para ampliar cobertura vacinal

27 abril 2026 - 14h25Taynara Menezes
Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas no ano, o resultado evidencia a capacidade operacional da rede pública Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas no ano, o resultado evidencia a capacidade operacional da rede pública   (Foto: André Lima)

Mato Grosso do Sul consolidou sua liderança nacional em imunização ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o 1º lugar no indicador de cobertura vacinal do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, com pontuação máxima.

O desempenho é resultado de ações coordenadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com os municípios, garantindo ampla cobertura entre diferentes públicos. Ao longo de 2025, o Estado intensificou campanhas, ampliou o acesso às vacinas e manteve índices acima das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Entre as estratégias adotadas estão a vacinação em escolas, ações extramuros e a busca ativa de pessoas não vacinadas. O programa MS Vacina Mais também tem papel central, com iniciativas voltadas a estudantes e profissionais de saúde, ampliando o alcance da imunização.

Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas no ano, o resultado evidencia a capacidade operacional da rede pública e o alinhamento entre Estado e municípios. Segundo a SES, o avanço é fruto de planejamento técnico, monitoramento contínuo e integração das equipes, garantindo maior acesso e proteção coletiva à população.

“Alcançar esse quantitativo de doses aplicadas demonstra a eficiência da nossa rede e o alinhamento com os municípios. Esse resultado está inserido em um conjunto de medidas estruturantes voltadas à qualificação da assistência e à ampliação do acesso à vacinação em todo o Estado”,  comemora a coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger.

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