Com baixa cobertura, Campo Grande realiza Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

Diante de uma cobertura vacinal de apenas 18% entre os grupos prioritários, Campo Grande realiza neste sábado (25) o Dia D de vacinação contra a gripe. A mobilização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) busca ampliar a proteção da população e conter o avanço das síndromes respiratórias na Capital.

A ação acontece em um cenário de alerta, com 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados em 2026, além de 40 confirmações de Influenza e 5 mortes, segundo dados da CIEVS-CG. Também há aumento na procura por atendimentos de urgência, o que pressiona as unidades de saúde.

Neste sábado, a vacinação será ofertada em 24 unidades de saúde, das 7h30 às 16h45, além de pontos estratégicos como a Praça Ary Coelho, das 8h às 16h, no centro da cidade, e atendimento no Jardim Anache, a partir das 8h, durante o mutirão “Todos em Ação”.

No Distrito Segredo, a imunização vai acontecer na USF Paradiso e na Escola Municipal Prof. João Cândido de Souza (durante o Mutirão Todos em Ação). No Imbirussu, participam as USFs Aero Itália, Silvia Regina, Serradinho, Zé Pereira e Albino Coimbra.

Já no Bandeira, a vacinação ocorre nas USFs Universitário, Mape, Tiradentes e Cristo Redentor.

No Distrito Lagoa, estarão abertas as unidades Caiçara, Antártica, Vila Fernanda, Tarumã e Santa Emília. Na região Prosa/Centro, a população poderá procurar as USFs Noroeste, Nova Bahia e 26 de Agosto.

E, no Anhanduizinho, participam as unidades Alves Pereira, Dona Neta, Anhanduí, Dom Antônio, Paulo Coelho e Los Angeles.

A imunização é destinada aos grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, educação, forças de segurança, indígenas, quilombolas, pessoas com comorbidades, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo.

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