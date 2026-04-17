MS recebe 20 mil doses da vacina contra chikungunya e inicia aplicação em Dourados e Itaporã

Mato Grosso do Sul recebeu nesta quinta-feira (16) 20 mil doses da vacina contra a chikungunya (IXCHIQ), enviadas pelo Ministério da Saúde, e dará início à estratégia de imunização nos municípios de Dourados e Itaporã.

As doses passam pelos procedimentos de armazenamento na Rede de Frio estadual antes de serem encaminhadas aos municípios. A distribuição ocorre de forma simultânea nesta sexta-feira (17), com divisão proporcional à população de cada cidade, considerando o menor contingente populacional de Itaporã.

A execução da vacinação ficará sob responsabilidade das secretarias municipais de saúde, enquanto o encaminhamento das doses é coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Imunização.

Segundo a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a estratégia foi definida com base em critérios técnicos e na organização da rede local. “As doses chegam ao Estado e, após o recebimento na Rede de Frio, serão encaminhadas aos municípios de forma simultânea. Dourados e Itaporã iniciam juntos essa estratégia, com divisão proporcional das doses”, afirmou.

A vacina contra chikungunya possui esquema de dose única e é indicada para pessoas de 18 a 59 anos. Por ser um imunizante de vírus vivo atenuado, há restrições de aplicação: não deve ser administrada em gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas ou com doenças crônicas descompensadas, além de indivíduos com histórico de reação alérgica grave a componentes da fórmula.

A definição do público-alvo e a condução da estratégia seguem as orientações do Ministério da Saúde.

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