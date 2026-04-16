Uso de macas de viaturas em hospital afeta operação de ambulâncias na Capital

A utilização de macas de viaturas dentro da Santa Casa de Campo Grande está comprometendo a operação das ambulâncias e reduzindo a disponibilidade dos veículos para novos atendimentos, é o que mostra um vídeo registrado no corredor do hospital.

Segundo o informante, o uso dos equipamentos dentro da unidade faz com que as macas permaneçam fora de circulação por longos períodos, o que impacta diretamente o retorno das viaturas ao serviço de urgência.

“Em uma volta rápida aqui na Santa Casa, achei 20, vinte macas de ambulância sendo utilizadas. Assim não sobra maca para ativar viaturas”, afirma o relato.

Ainda conforme a denúncia, a retenção dos equipamentos dentro do hospital prejudica o fluxo operacional do atendimento pré-hospitalar. “Não investem mais em maca, retendo macas”, diz outro trecho.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Assessoria da Santa Casa que informou que a situação será apurada e que, assim que possível, daria um retorno.

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