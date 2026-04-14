'Avanço', diz Ministério Público sobre o fornecimento de comida nas UPAs e CRSs

Saiba Mais Saúde Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) afirma que houve a implantação do fornecimento de refeições nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande.

Segundo o Ministério Público Estadual, a atuação do órgão garantiu o início da oferta de alimentação nas unidades de saúde e, neste momento, a cobrança é pelo aprimoramento do serviço, com ampliação para três refeições diárias e inclusão do atendimento alimentar aos acompanhantes de pacientes.

O órgão ressalta que a medida representa um "avanço" em relação ao cenário anterior, quando o serviço não era ofertado, e que a mudança ocorreu após a atuação investigativa do próprio Ministério Público.

Também aponta que o serviço ainda apresenta falhas já identificadas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsan), como a ausência de café da manhã, a limitação a duas refeições diárias e a falta de atendimento alimentar aos acompanhantes obrigatórios, incluindo idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Ministério Público afirma que atualmente concentra seus esforços na qualificação da prestação do serviço, a fim de assegurar que a alimentação ofertada seja suficiente, nutricionalmente adequada e estendida aos acompanhantes obrigatórios.

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