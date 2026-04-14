Sesc Teatro Prosa tem dança, cinema, música e teatro infantil em Campo Grande

De 14 a 18 de abril, o Sesc Teatro Prosa promove uma programação cultural diversificada, reunindo dança, cinema, música, cultura ballroom e teatro infantil. Todas as atividades têm entrada gratuita, com ingressos disponíveis pela plataforma Sympla.

A agenda começa nesta terça-feira (14), às 19h, com o espetáculo de dança “Desenho do Tempo”, apresentado pelos artistas Marcos Mattos e Renata Leoni. A montagem propõe um encontro sensível entre memória, afeto e movimento, sob orientação da coreógrafa Esther Weitzman.

Na quarta-feira (15), também às 19h, será exibido o filme Que Horas Ela Volta?, dirigido por Anna Muylaert. O longa retrata as relações sociais dentro de uma casa de família em São Paulo, a partir da história de uma empregada doméstica e sua filha.

Já na quinta-feira (16), às 19h, o destaque é o show “Trem do Pantanal 50 anos”, com Paulo Simões. A apresentação celebra cinco décadas da canção “Trem do Pantanal”, composta em parceria com Geraldo Roca, um dos maiores símbolos da música sul-mato-grossense.

Na sexta-feira (17), às 19h, o espaço recebe a “Vogue Night com House of Hands Up”, dentro do Circuito Ecoball. A noite será marcada por apresentações de vogue em diferentes categorias, valorizando a cultura ballroom e a expressão artística.

Encerrando a programação, no sábado (18), às 16h, o público infantil poderá conferir o espetáculo “Turma do Bolonhesa apresenta Dom Quixote”, da Cia Teatro do Mundo. Inspirada na obra Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, a peça aposta na palhaçaria, música e interação para encantar crianças e adultos.

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