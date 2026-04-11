Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital

O sábado (11) será de intensa programação cultural e de entretenimento em Campo Grande, com destaque para o show gratuito do cantor Daniel e a apresentação da atriz e humorista Nany People, que integram a agenda da Expogrande 2026.
SÁBADO
Patas em Jogo – Torneio beneficente de vôlei reúne esporte, música ao vivo, alimentação e sorteios em apoio à causa animal.
Hora: 08h
Local: Clube do Sindicato dos Bancários
Entrada: R$ 20 ou 1 kg de ração
Feira Chácara dos Poderes – Evento reúne artesanato, gastronomia e música em programação aberta ao público.
Hora: 17h
Local: Chácara dos Poderes
Entrada: gratuita
“Turma do Bolonhesa apresenta Pinóquio” – Espetáculo infantil retorna com uma releitura divertida do clássico, voltada para toda a família.
Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: gratuita
Feira Mixturô – Em edição dupla, o evento reúne artesanato, gastronomia, moda criativa e atrações culturais.
Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe
Entrada: gratuita
Feira de Brechós “Vem Garimpar” – Mais de 20 brechós participam com peças acessíveis e variadas.
Hora: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural
Entrada: gratuita
Expogrande 2026 – A 86ª edição do evento traz exposições, leilões, palestras e atrações diversas ao público.
Horário: a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: R$ 20 após 14h nas sextas e sábados; gratuita nos demais dias
Nany People – A atriz e humorista Nany People apresenta o espetáculo “Ser Mulher Não É Para Qualquer Um”, celebrando 50 anos de carreira.
Hora: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura
Entrada: a partir de R$ 45
Daniel – O cantor Daniel é a atração principal deste sábado na programação da Expogrande.
Hora: 21h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: Gratuita
2ª Feira de Cerâmica – Evento gratuito reúne 11 expositores locais e regionais, com participação musical do grupo El Trio.
Hora: 15h às 19h
Local: Bourbon Café
Entrada: gratuita
Biquini Cavadão e Nenhum de Nós – As bandas Biquini Cavadão e Nenhum de Nós dividem o palco em show com clássicos do rock nacional.
Hora: 20h
Local: Bosque Expo
Entrada: compre aqui
DOMINGO
Churrasco Tropeiros da Querência – Evento reúne público para mais uma edição de churrasco, com apresentação do grupo Pé de Cedro.
Hora: 11h
Local: Vilas Boas
Entrada: R$ 75
9º Costelão Fogo de Chão do Cotolengo Sul-Mato-Grossense – Evento beneficente celebra os 30 anos da instituição, com missa pela manhã e almoço na sequência.
Hora: 09h
Local: Cotolengo Sul-Mato-Grossense
Entrada: a partir de R$ 50
“Exqueça Tudo” – Festa de domingo aposta em pagode e axé com a banda Koisabamba, além de set da DJ Ruivinha.
Hora: 16h
Local: Guanandi
Entrada: consultar na portaria
Pinóquio da Arte Boa Nova – Espetáculo inspirado no clássico infantil acompanha a trajetória do menino de madeira em uma montagem voltada para todas as idades.
Hora: 18h
Local: Teatro Allan Kardec
Entrada: a partir de R$ 35
Feira Mixturô – Evento reúne expositores com artesanato, gastronomia e moda criativa, além de apresentações culturais.
Hora: 17h às 22h
Local: Praça do Peixe
Entrada: gratuita
Expogrande 2026 – A 86ª edição conta com exposições de animais, leilões, palestras e parque de diversões ao longo da programação.
Horário: a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: R$ 20 a partir das 14h nas sextas e sábados; gratuita nos demais dias