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Cultura

Semana Nacional dos Museus traz debates sobre memória e identidade cultural da Capital

Prefeitura destaca programação com palestras, exposição histórica e discussões sobre o papel dos museus no desenvolvimento local

19 maio 2026 - 16h39Taynara Menezes

Começa nesta terça-feira (19), das 18h às 22h, na Casa de Cultura, em Campo Grande, a programação de palestras da 24ª Semana Nacional dos Museus–2026. O evento reúne pesquisadores, gestores culturais e comunidade para discutir a preservação da memória, da identidade cultural e o papel dos museus no desenvolvimento local.

A abertura contará com as palestras “O Museu José Antônio Pereira”, ministrada pela gestora Greice Mara Oliveira da Silva, e “Aspectos gerais dos museus em Campo Grande–MS e do mundo europeu”, com a professora doutora Maria Augusta de Castilho.

Na segunda-feira (18) teve a abertura da exposição do acervo pessoal de Roberto Figueiredo, reunindo objetos, pinturas, quadros e fotografias de valor histórico e cultural para Mato Grosso do Sul.

A Semana Nacional dos Museus é promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da UCDB, em parceria com a Fundac, Prefeitura de Campo Grande e Museu Arqueológico da UFMS, com atividades previstas para os dias 19, 21 e 22 de

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