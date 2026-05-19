Mulher morre após motocicleta ser arrastada por carreta em Dourados

Uma mulher identificada como Mitla Machado Caceres morreu na tarde desta terça-feira (19) em um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta, na Avenida Presidente Vargas, Dourados, no trevo de acesso ao Anel Viário e ao município de Itaporã.

Conforme o Dourados News, duas pessoas estavam na motocicleta no momento do acidente. Mitla não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra vítima ficou ferida e recebeu atendimento das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

Informações preliminares apontam que a carreta teria arrastado a motocicleta por vários metros. Imagens registradas após a colisão mostram a moto presa ao veículo de carga. Testemunhas relataram que era possível ver faíscas sendo geradas enquanto a motocicleta era arrastada pela pista.

Ainda segundo relatos iniciais, as vítimas seriam mãe e filho. A carreta foi localizada e abordada por equipes policiais cerca de cinco quilômetros distante do local do acidente. As circunstâncias da colisão serão investigadas.

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