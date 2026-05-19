Menu
Menu Busca terça, 19 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Interior

Mulher morre após motocicleta ser arrastada por carreta em Dourados

Vítima foi identificada como Mitla Machado Caceres; acidente ocorreu no trevo de acesso ao Anel Viário e Itaporã

19 maio 2026 - 17h39Taynara Menezes
Motocicleta foi arrastada por carretaMotocicleta foi arrastada por carreta   (Foto: Dourados News)

Uma mulher identificada como Mitla Machado Caceres morreu na tarde desta terça-feira (19) em um grave acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta, na Avenida Presidente Vargas, Dourados, no trevo de acesso ao Anel Viário e ao município de Itaporã.

Conforme o Dourados News, duas pessoas estavam na motocicleta no momento do acidente. Mitla não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra vítima ficou ferida e recebeu atendimento das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

Informações preliminares apontam que a carreta teria arrastado a motocicleta por vários metros. Imagens registradas após a colisão mostram a moto presa ao veículo de carga. Testemunhas relataram que era possível ver faíscas sendo geradas enquanto a motocicleta era arrastada pela pista.

Ainda segundo relatos iniciais, as vítimas seriam mãe e filho. A carreta foi localizada e abordada por equipes policiais cerca de cinco quilômetros distante do local do acidente. As circunstâncias da colisão serão investigadas.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação / Prefeitura
Interior
Prefeitura segue atendendo famílias atingidas por temporal de granizo em Deodápolis
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Jovem é preso com 700 kg de maconha após perseguição e tiros em Nova Alvorada do Sul
Foto: Reprodução | Portal do Conesul
Interior
Chuva forte e pista molhada: carreta com agrotóxicos tomba na MS-276 em Batayporã
Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
AGORA: batida entre carreta e carro mata homem na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
Local do acidente - Foto: Fátima em Dia / Reprodução
Trânsito
Acidente na BR-376 em Fátima do Sul parte carro ao meio e deixa vítima fatal
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas
Imagem ilustrativa
Interior
Mulher pede para usar banheiro enquanto comparsa furta casa de idoso em Camapuã
Foto: Divulgação
Interior
Homem é preso após furto em salão de cabeleireiro em Mundo Novo
Local da ocorrência - Foto: Reprodução / Ponta Porã News
Polícia
Moradora de Campo Grande morre após fuga policial terminar em piscina no Paraguai
Foto: Jhonny Guerra Gai / Reprodução Edição MS
Trânsito
Vereador de Coxim sai ileso de grave acidente na BR-163; carro deu perda total

Mais Lidas

Foto: Alvorada Informa / Reprodução
Trânsito
Identificado homem que morreu em colisão frontal na BR-163 em Nova Alvorada do Sul
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Momento em que a criança foi atingida
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou ataque que matou criança no Jardim Noroeste
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026