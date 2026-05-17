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Mulher pede para usar banheiro enquanto comparsa furta casa de idoso em Camapuã

O casal foi localizado pela Polícia Militar na região da Vila Izolina

17 maio 2026 - 12h52Sarah Chaves
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um homem de 46 anos e uma mulher de 31 foram presos em flagrante na tarde deste sábado (16), em Camapuã, suspeitos de furtarem objetos da casa de um idoso de 90 anos.

Segundo a Polícia Militar, o casal enganou a vítima para cometer o crime. A mulher pediu para usar o banheiro da residência enquanto o comparsa aproveitou a distração para furtar uma caixa de som e um celular Samsung.

Após receber as características dos suspeitos, equipes da PM fizeram buscas e localizaram os dois na Vila Izolina, no cruzamento das ruas Bela Vista e São Gabriel.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a caixa de som dentro da mochila do homem. Já o celular foi localizado em uma moita de capim depois que a mulher indicou onde o aparelho havia sido escondido. Conforme a polícia, o suspeito teria jogado o celular ao perceber a aproximação da viatura.

A mulher confessou participação no furto e contou aos policiais que conheceu o homem há cerca de 15 dias. Segundo ela, o plano era distrair o idoso enquanto o comparsa pegava os objetos da casa.

O casal recebeu voz de prisão por furto qualificado e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Camapuã junto com os objetos recuperados.

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