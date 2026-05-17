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Trânsito

Motociclista perde o controle e morre após sair da pista na BR-262, em Corumbá

Vítima foi encontrada caída fora da rodovia, em meio à vegetação

17 maio 2026 - 13h10Sarah Chaves
Foto: Corpo de Bombeiros MilitarFoto: Corpo de Bombeiros Militar  

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (17) após sofrer um acidente na BR-262, nas proximidades do km 740, em Corumbá. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h20 para atender a ocorrência envolvendo uma motocicleta Honda Fan que havia saído da pista.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou a vítima caída fora da rodovia, em meio à vegetação, inconsciente e em parada cardiorrespiratória. O capacete havia sido retirado por populares antes da chegada dos socorristas.

Os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar com auxílio de desfibrilador. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas para prestar apoio na ocorrência.

Apesar das tentativas de reanimação, a médica do Samu confirmou a morte do motociclista ainda no local. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava suspeita de fratura no fêmur direito e outros ferimentos graves.

A PRF ficou responsável pela ocorrência e acionou a perícia técnica para apurar as circunstâncias do acidente. Até a publicação desta matéria, o motociclista não havia sido identificado porque não portava documentos.

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Energisa Michel - Maio26

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