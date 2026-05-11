AGORA: Veículo de carga despenca de ponte e cai no Rio Vacaria na BR-163

Um caminhão ou carreta caiu dentro do Rio Vacaria na noite desta segunda-feira (11), na rodovia BR-163, na região do distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante. As rodas do veículo aparentemente ficaram voltadas para cima, e, como o rio está cheio, a situação tem dificultado o trabalho das equipes de resgate.

De acordo com as primeiras informações, o veículo de carga teria perdido o controle ao passar pela ponte e acabou rompendo parte da estrutura de proteção lateral, que foi parcialmente destruída com o impacto. Em seguida, o veículo de carga caiu no rio.

No local, equipes da concessionária Motiva Pantanal atuam junto ao Corpo de Bombeiros no atendimento da ocorrência e no controle da área. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanha a situação.

O trânsito na BR-163 segue lento no trecho, com interdições e necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de ocupantes no veículo, mas há possibilidade de pessoas na cabine.

Os bombeiros devem acessar o rio nas próximas horas para avaliar a situação com mais precisão. A ocorrência segue em andamento, e novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento. Motoristas que trafegam pela BR-163 na região devem redobrar a atenção.

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