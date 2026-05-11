Investigado por estupro é preso pela Polícia Civil em Paranaíba

Homem, que não teve o nome divulgado, investigado pelo crime de estupro, foi preso durante uma ação nesta segunda-feira, dia 11, em Paranaíba.
O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, com determinação de regressão cautelar ao regime fechado em razão do descumprimento das condições impostas judicialmente.
Após diligências realizadas pela equipe policial, o homem foi localizado e encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.
A atuação da DAM reforça o compromisso da Polícia Civil na proteção de vítimas de violência de gênero, garantindo acolhimento, investigação qualificada e resposta rápida diante de crimes que atentem contra a dignidade e a segurança de meninas e mulheres.
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