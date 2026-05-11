'Arrancar a cabeça': mãe ameaça vice-diretora após transferência dos filhos na Capital

Mulher, de 54 anos, vice-diretora da Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, foi ameaçada de morte pela mãe, de 39 anos, de dois alunos que foram transferidos compulsioramente da unidade de ensino. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 11, em Campo Grande.

A suspeita enviou mensagens no WhatsApp do celular funcional da escola, proferindo ameaças como iria "meter a faca" e iria "arrancar a cabeça" da vice-diretora pela insatisfação dos filhos terem sido transferidos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher encaminhou áudios em que utilizou palavrões e xingamentos considerados pesados e as ameaças citadas anteriormente. A Polícia Militar, que foi acionada para atender o caso, tomou conhecimento que essa não é a primeira situação envolvendo a suspeita.

Isso porque, conforme o registro policial, a vice-diretora já teria registrado um boletim de ocorrência referente a outras ameaças feitas pela mãe dos adolescentes.

Já os alunos ficaram no interior da escola sob supervisão, contudo, no momento em que o portão principal foi aberto para a entrada do caminhão de entrega da merenda escolar, ambos os alunos aproveitaram a movimentação e fugiram do estabelecimento de ensino para local incerto.

O caso foi registrado como ameaça e desacato na delegacia de plantão.

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