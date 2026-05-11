Operação nacional mobiliza fiscalização contra fraudes em combustíveis em Campo Grande

Campo Grande integrou a Operação Consumo Seguro, ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para fiscalizar postos de combustíveis e combater fraudes contra consumidores. Na Capital, foram fiscalizadas 113 bombas e 36 tanques de combustíveis, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade.

As fiscalizações ocorreram entre os dias 5 e 7 de maio e contaram com atuação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e órgãos de fiscalização.

No balanço geral, a operação ocorreu simultaneamente nas 26 unidades da Federação e no Distrito Federal, com a realização de 421 ações de fiscalização e 1005 bens apreendido, sendo identificadas irregularidades que resultaram em apreensões, cumprimento de medidas judiciais e responsabilização dos envolvidos, inclusive organizações criminosas.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Consumo Seguro mobilizou todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, totalizando 225 ações de fiscalização em todo o país. A iniciativa teve como foco o combate a irregularidades no setor de combustíveis, considerado alvo frequente de fraudes e prejuízos ao consumidor.

A operação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça, e contou com a participação das Delegacias de Defesa do Consumidor de todo o país.

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