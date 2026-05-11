Idoso fica inconsciente após cair ao descer de ônibus em Corumbá

Idoso, de 80 anos, ficou ferido após sofrer uma queda ao descer de um ônibus no Terminal de Transbordo Rodoviário de Corumbá, na manhã deste domingo (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender a ocorrência nas proximidades da feira livre.

Segundo os bombeiros, a vítima bateu a cabeça no chão durante a queda e foi encontrada inconsciente, caída ao solo. O idoso apresentava sangramento na região da cabeça e hematoma no olho esquerdo.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar, que prestava suporte inicial até a chegada da equipe de resgate. Os militares realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo controle do sangramento e estabilização da vítima.

Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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