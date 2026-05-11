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PM encontra plantação de maconha e armas em atendimento de suicídio no Monte Líbano

Foram apreendidas uma pistola Taurus calibre .380 com munições e dois revólveres calibre .32

11 maio 2026 - 09h54Vinícius Santos
Divulgação / PMMSDivulgação / PMMS  

Durante atendimento de suicídio de uma mulher no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande, no domingo (10), a Polícia Militar descobriu uma plantação de maconha e armas na residência.

Conforme apurado pela reportagem, os militares constataram, em um quarto adjacente ao local do óbito, duas estufas de cultivo de maconha e forte odor da substância.

Um morador se apresentou aos policiais e informou que cultivava maconha para uso pessoal. No local, foram encontradas 14 plantas análogas à maconha, sendo parte em estufas e parte nos fundos da residência, além de porções da substância, sementes para plantio e diversos equipamentos utilizados no cultivo.

O homem também informou haver armas de fogo na residência pertencentes ao pai dele. Foram apreendidas uma pistola Taurus calibre .380 com munições e dois revólveres calibre .32.

As plantas e materiais apreendidos foram encaminhados à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Já as armas e demais itens da ocorrência foram entregues no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), da Polícia Civil.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

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